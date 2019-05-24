رسالة نارية من عدلي القيعي إلى "أبو ريدة" بشأن أزمة الدوري
الجمعة 24/مايو/2019 - 10:11 ص
الفجر الرياضي
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بعث عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي
الأهلي، برسالة نارية إلى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة بسبب أزمة المباريات الأخيرة
في الدوري الممتاز والتي تم تحديدها مؤخرًا.
وقال القيعي في تصريحات خلال برنامج
"ملك وكتابة" على قناة النادي الأهلي " ما يحدث في الكرة المصرية غير
مقبول على الإطلاق خاصةً في ظل وجود شخصية كبيرة بحجم هاني أبو ريدة والذي يملك خبرات
كبيرة في المكتب التنفيذي بالفيفا".
وأضاف " أطالب أبو ريدة بضرورة إصلاح
الكرة المصرية أو الاستقالة من منصبه حفاظا على تاريخه الكبير، فلا يصح إدارة الأمور
بهذه العشوائية".
وتأتي تصريحات القيعي قبل الاجتماع الذي يعقده أعضاء اتحاد الكرة لحل أزمة مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الممتاز ووضع حل يرضي جميع الأطراف.
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