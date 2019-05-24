السبب الحقيقي وراء تراجع برشلونة عن صفقة مهاجم فالنسيا

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة تراجع عن فكرة التعاقد مع رودريغو مورينو ماتشادو مهاجم فريق فالنسيا خلال الصيف الجاري.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن برشلونة لا يزال يبحث عن التعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة الحالية لتعزيز الخط الهجومي للفريق بالموسم الجديد.





وارتبط رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا بالانتقال إلى برشلونة في الفترة الماضية ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز وتكوين جبهة هجومية قوية مع ليونيل ميسي في المستقبل.





واضافت الصحيفة، أن برشلونة تراجع عن التعاقد مع المهاجم رودريغو بسبب سعر الصفقة الباهظ حيث لا ينوي فالنسيا فتح باب الرحيل أمام اللاعب للانضمام لبرشلونة إلا في حالة الحصول على مبلغ كبير.





واكدت الصحيفة على أن فالنسيا لن يتنازل عن بيع رودريغو إلا بـ60 مليون يورو فيما يرغب برشلونة في حسم الصفقة مقابل 40 مليون يورو فقط.



