ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأردن: حل الأونروا يزيد اليأس والتوتر بالمنطقة

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:05 ص
الأردن: حل الأونروا يزيد اليأس والتوتر بالمنطقة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا "يزيد اليأس والتوتر" في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لبيان، أكد الصفدي أن إلغاء "الأونروا ودورها سيحرم أكثر من ألف طالب فلسطيني لاجئ من حقهم في التعليم، ولن يسهم إلا في زيادة اليأس والتوتر".

وشدد على "أهمية الدور الألماني والأوروبي في دعم الأونروا ومركزيته فِي جهود التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة".

ودعت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى حل الوكالة قبل أسابيع من كشف الجانب الاقتصادي للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، في اجتماع مزمع عقده في البحرين.

وتأسست الأونروا في 1949، لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن، ولبنان، وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وطالما كانت الوكالة موضع انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي دعا إلى إغلاقها، بحجة أنها معادية لإسرائيل، وتطيل مشكلة اللاجئين.

وتنظم الولايات المتحدة مؤتمراً في البحرين يومي 25 و26 يونيو(حزيران) المقبل، لمناقشة الجانب الاقتصادي لخطتها للسلام في المنطقة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان