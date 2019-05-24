الأردن: حل الأونروا يزيد اليأس والتوتر بالمنطقة





قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا "يزيد اليأس والتوتر" في منطقة الشرق الأوسط.





ووفقا لبيان، أكد الصفدي أن إلغاء "الأونروا ودورها سيحرم أكثر من ألف طالب فلسطيني لاجئ من حقهم في التعليم، ولن يسهم إلا في زيادة اليأس والتوتر".





وشدد على "أهمية الدور الألماني والأوروبي في دعم الأونروا ومركزيته فِي جهود التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة".





ودعت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى حل الوكالة قبل أسابيع من كشف الجانب الاقتصادي للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، في اجتماع مزمع عقده في البحرين.





وتأسست الأونروا في 1949، لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن، ولبنان، وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.





وطالما كانت الوكالة موضع انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي دعا إلى إغلاقها، بحجة أنها معادية لإسرائيل، وتطيل مشكلة اللاجئين.





وتنظم الولايات المتحدة مؤتمراً في البحرين يومي 25 و26 يونيو(حزيران) المقبل، لمناقشة الجانب الاقتصادي لخطتها للسلام في المنطقة.



