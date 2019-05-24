اتهام معارضة تركية انتقدت أردوغان بسبب تغريدات قديمة

قال مسؤول تركي، إن ممثلي الادعاء أعدوا عريضة اتهام بحق جنان كفتانجي أوغلو، رئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول بإهانة الرئيس ونشر دعاية إرهابية على تويتر.





وكفتانجي أوغلو منتقدة قوية لسياسات الحكومة، وكانت من الشخصيات البارزة في حملات الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس في إسطنبول أكبر المدن التركية.





وعلى الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري فاز في انتخابات البلديات في إسطنبول بعد 25 عاما من هيمنة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان وأسلافه الإسلاميين فقد ألغت السلطات التصويت متعللة بمخالفات في العملية الانتخابية وحددت 23 يونيو موعدا لإعادتها.





وقال المسؤول، إن العريضة تتهم كفتانجي أوغلو بإهانة الحكومة التركية والرئيس وموظفي الدولة والتحريض على الكراهية والعداء ونشر دعاية لمنظمة إرهابية وأغلب الاتهامات بناء على تغريدات نشرت بين عامي 2012 و2017.





وأضاف أن العريضة أعدت بعد تحقيق استمر ما يزيد عن عام وتسعى لعقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين نحو ثلاثة أعوام و11 عاما.





وقال المسؤول إن عريضة الاتهام نقلت عن كفتانجي أوغلو قولها في بيان موجه لمكتب الادعاء إن تغريداتها لم تخالف القواعد القانونية لحرية التعبير والانتقاد.



