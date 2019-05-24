خالد الصاوي:" الإنسان ده الوحيد اللي بخاف منه وبعمل 1000 حساب" (فيديو)
الجمعة 24/مايو/2019 - 09:50 ص
محمد النجدي
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أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بتقديم شخصية الرئيس الراجل جمال عبدالناصر، في أحد أعماله الفنية، موضحًا : "لو كنت مقدمتوش كنت هخسر كتير اوي قدام نفسي لأن أخطر انسان انا بخاف منه وبعمله 1000 حساب هو أنا".
وأضاف "الصاوي"، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه يرفض تقديم عمل ينتقد فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
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