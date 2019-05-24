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ولي العهد يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في جدة

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:52 ص
ولي العهد يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في جدة
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التقى في جدة اليوم نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان.

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

ولفتت الوكالة إلى حضور وزير الدولة السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

كما حضر من الجانب السوداني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

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