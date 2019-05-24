لابا كودجو يتحدث عن مواجهة الزمالك ويكشف حقيقة مفاوضات القطبين
الجمعة 24/مايو/2019 - 09:42 ص
الفجر الرياضي
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تحدث لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي
عن مواجهة فريقه أمام الزمالك في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.
وقال لابا كودجو خلال لقاء ببرنامج
"مساء الأنوار" المذاع على قناة "نايل سبورت": "ستكون مباراة
صعبة ومعقدة خصوصًا بعد مباراة الذهاب".
وواصل: "مباراة الإياب ستكون أصعب
من الذهاب وقادرين على تحقيق اللقب، والزمالك فريق كبير وقوي ويمتلك لاعبين أقوياء
في جميع المراكز".
وعن حقيقة وجود مفاوضات معه من بعض الأندية المصرية أجاب مختتما حديثه: "كل تركيزي في مباراة النهائي، من الممكن أن تكون مجرد شائعات، سأرى لو هناك عروض من الأندية المصرية".
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