ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لابا كودجو يتحدث عن مواجهة الزمالك ويكشف حقيقة مفاوضات القطبين

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:42 ص
لابا كودجو يتحدث عن مواجهة الزمالك ويكشف حقيقة مفاوضات القطبين
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

تحدث لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي عن مواجهة فريقه أمام الزمالك في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.

 

وقال لابا كودجو خلال لقاء ببرنامج "مساء الأنوار" المذاع على قناة "نايل سبورت": "ستكون مباراة صعبة ومعقدة خصوصًا بعد مباراة الذهاب".

 

وواصل: "مباراة الإياب ستكون أصعب من الذهاب وقادرين على تحقيق اللقب، والزمالك فريق كبير وقوي ويمتلك لاعبين أقوياء في جميع المراكز".

 

وعن حقيقة وجود مفاوضات معه من بعض الأندية المصرية أجاب مختتما حديثه: "كل تركيزي في مباراة النهائي، من الممكن أن تكون مجرد شائعات، سأرى لو هناك عروض من الأندية المصرية".

Advertisements
المزيد عن: نهائى الكونفدرالية لابا كودجو كورة رياضة اياب نهائي الكونفدرالية النهضه
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان