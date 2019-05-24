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قتلى وجرحى في هجوم لداعش شمال قضاء بيجي بالعراق

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:34 ص
قتلى وجرحى في هجوم لداعش شمال قضاء بيجي بالعراق
أرشيفية
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وكالات
 
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أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 3 من عناصر في القوات العراقية في هجوم شنه عناصر داعش شمال قضاء بيجي 220 كيلومترا شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من شرطة المحافظة إن" قوة من عناصر داعش هاجمت بعد منتصف الليلة الماضية نقطة للحشد العشائري في تقاطع طريق قريتي الزوية والمسحك 25 كيلومترا شمال بيجي وأطلقت وابلاً من النيران من مختلف أنواع الأسلحة ما أسفر عن مقتل أحد عناصر النقطة واصابة اثنين آخرين بجروح".

وأضاف أن "عناصر النقطة والنقاط القريبة ردوا على مصدر النيران واجبروا المهاجمين على التراجع نحو حوض نهر دجلة يلاحقهم طيران الجيش".

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