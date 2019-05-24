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الهند توجه صفعة جديدة لنظام الملالي وتتوقف عن شراء النفط الإيراني

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:32 ص
الهند توجه صفعة جديدة لنظام الملالي وتتوقف عن شراء النفط الإيراني
أرشيفية
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وكالات
 
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أعلن سفير الهند لدى الولايات المتحدة هارش فردان شرينغلا، توقف بلاده عن استيراد النفط الإيراني، امتثالاً للعقوبات الأمريكية.

وقال الدبلوماسي للصحافيين في واشنطن، إن "نيودلهي خفضت بشكل حاد مشترياتها واستوردت مليون طن من النفط الخام من إيران في أبريل، قبل انتهاء الإعفاءات الأمريكية التي سمحت لها بالالتفاف على العقوبات".

وأضاف "لقد انتهى الأمر، ولم نستورد بعد ذلك".

وتابع أن العملاق الآسيوي توقّف أيضاً عن شراء النفط من فنزويلا، بسبب الحصار الأمريكي المفروض من أجل دفع الرئيس نيكولاس مادورو، إلى الخروج.

وأعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب، العقوبات ضد إيران، بعد انسحابه قبل عام من الاتفاق الدولي على ملف إيران النووي.

وتهدف العقوبات إلى فرض "أقصى قدر من الضغوط" على طهران، خاصةً حظر تصدير النفط، لكنها تشمل كل دولة ستواصل شراء النفط من ظهران.

وكانت الاعفاءات تشمل ثماني دول، بما فيها الهند، والصين، وتركيا، واليابان، لكنها انتهت في 2 مايو(أيار).

وصرح مسؤول تركي، بأن بلاده التي انتقدت بشدة انتهاء الإعفاءات وبدت كأنها لا ترغب في الامتثال لها، توقفت أخيراً عن شراء النفط الإيراني منذ 2 مايو.

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