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عاجل| معهد الفلك يعلن رسمياً موعد أول أيام عيد الفطر بمصر والسعودية وبيان رسمي من دار الإفتاء حول غرة شهر شوال

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:01 ص
عاجل| معهد الفلك يعلن رسمياً موعد أول أيام عيد الفطر بمصر والسعودية وبيان رسمي من دار الإفتاء حول غرة شهر شوال
صورة أرشيفية
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ينتظر جميع المسلمين في كل مكان أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 2019 ميلاديه، 1440 هجرية، متطلعين إلى معرفة غرة شهر شوال، وذلك بعدما اقترب شهر رمضان من الانتهاء، حيث لم يتبقى في الشهر الفضيل إلا أيام قليلة نسأل الله أن يتقبله منا ويبلغنا ليلة القدر، وأن يعيده علينا أعواماً عديدة وسنين مديدة.

موعد أول أيام عيد الفطر فلكياً وبيان دار الإفتاء
واليوم أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً رسمياً عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأكدت فيه أن الإفتاء ستتحرى رؤية هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الكريم في يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان والذي يوافق الإثنين 3 يونيو القادم، مشيرةً إلى أنها ستعلن عن انتهاء شهر رمضان وغرة شهر شوال في احتفال رسمي يتم بثه على الهواء مباشرةً.

وفي سياق متصل أعلن اليوم معهد الفلك في بيان رسمي له عن موعد أول أيام عيد الفطر لعام 2019 و 1440 هجري، مؤكداً أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن شهر رمضان هذا العام 29 يوم وينتهي يوم 3 يونيو، على أن أول أيام العيد وغرة شوال يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو في مصر والسعودية وعدة دول عربية، وذلك وفق بيان رئيس معهد الفلك الدكتور جاد محمد القاضي.
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