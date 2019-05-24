لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف حقيقة فبركة برنامج "كلمة حق" (فيديو)





وقال "الصاوي"، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن كافة الحالات التي تم عرضها في برنامجه، كانت حقيقية ولا وجود للفبركة، مشيرًا إلى أنه يحتفظ حتى الآن بكافة القضايا التي قام بحلها من خلال البرنامج.

أعرب الفنان خالد الصاوي، عن سعادته بفكرة البرنامج الذي كان يقدمه على فضائية "mbc مصر"، والذي كان يحمل اسم "كلمة حق"، وهو برنامج لحل مشاكل الناس والحكم في النزاعات التي كانت بينهم.