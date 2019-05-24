رابتورز يعبر باكس ويقترب من نهائي دوري الشرق لكرة السلة الأمريكية

أحرز كواي ليونارد 35 نقطة ليقلب تورونتو رابتورز تأخره في الربع الأخير إلى فوز 105-99 على مستضيفه ميلووكي باكس في نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأصبح رابتورز بحاجة إلى فوز واحد على أرضه غدا السبت من أجل بلوغ نهائي الدوري إذ يتقدم 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وبعد فوزه في أول مباراتين أصبح وضع باكس معقدا إذ خسر ثلاث مباريات متتالية وسيكون بحاجة إلى استعادة رباطة جأشه سريعا من أجل الحفاظ على آماله في اللقب.

وبدأ صاحب الأرض المباراة بقوة وتقدم 18-4 بعد أقل من خمس دقائق من بينها تسع نقاط من إيريك بليدسو.

لكن رابتورز استعاد تركيزه ليقلص الفارق إلى سبع نقاط غير أنه لم ينجح دفاعيا في إيقاف خطورة باكس الذي أنهى الربع الأول متقدما 32-22.

وانتفض رابتورز في الربع الثاني وأبطل فاعلية هجوم باكس وأحرز 16 نقطة مقابل نقطتين ليتقدم 38-34 وسط ذهول جماهير صاحب الأرض.

وتوازنت الأمور بين الفريقين لينهي باكس الشوط الأول متقدما 49-46.

وجاءت بداية الشوط الثاني مشابهة لما حدث في الأول إذ فرض باكس سيطرته ليتقدم 63-51 وسط تراجع أداء رابتورز.

غير أن الفريق الضيف سرعان ما عاد إلى مستواه بفضل رميتين ثلاثيتين متتاليتين من البديل فريد فان فليت الذي لعب دورا كبيرا في الفوز بالمواجهة الثالثة في هذه السلسلة يوم الأحد الماضي.

وأضاف فان فليت وليونارد رميتين ثلاثيتين لينتهي الربع الثالث بتقدم باكس 75-72.

وكانت بداية الربع الأخير متكافئة إلى أن سجل ليونارد رميتين ثلاثيتين متتاليتين بالإضافة إلى رميتين حرتين ليتقدم رابتورز 89-81 بفضل نجاح الفريق في الاستحواذ على الكرات المرتدة في الهجوم.

وقلص باكس الفارق 92-90 قبل ثلاث دقائق و41 ثانية من النهاية ليمهد الطريق أمام ختام مثير.

وتبادل الفريقان التسجيل ليتقدم رابتورز 100-97 وفقد مالكوم بروجدون الكرة لينجح باسكال سياكام في تسجيل نقطتين ليضع المباراة بعيدا عن متناول باكس قبل 16.3 ثانية من النهاية.

وبالإضافة إلى تسجيله 35 نقطة استحوذ ليونارد على سبع كرات مرتدة وقدم لزملائه تسع تمريرات حاسمة.

وأحرز كايل لوري وسياكام 17 و14 نقطة على الترتيب لكن الأداء الأبرز بعد ليونارد كان من فان فليت الذي أنهى المباراة برصيد 21 نقطة جميعها من الرميات الثلاثية.

ويدين رابتورز في انتصاره إلى تألقه البدلاء الذين سجلوا 35 نقطة مقابل 12 فقط لنظرائهم في باكس.

وتصدر اليوناني يانيس أنتيتوكومبو قائمة مسجلي باكس برصيد 24 نقطة وأضاف بليدسو 20 نقطة.