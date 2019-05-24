تعليمات خاصة من جروس لنجمي الزمالك قبل موقعة الحسم في الكونفدرالية

عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع ثنائى الفريق محمود عبدالمنعم «كهربا» ويوسف أوباما خلال مران أمس، وطالبهما بالعمل على حسم المباراة المقبلة من البداية، وعدم إهدار الفرص السهلة كما حدث فى مباراة الذهاب.

وطلب جروس من الثنائي ضرورة نقل الكرة على الأرض، والابتعاد عن الكرات الطويلة بسبب تفوق الفريق المغربى فى الكرات الهوائية لطول القامة.

ووضح تركيز «جروس» بشكل أساسى على الهجوم من وسط الملعب واستغلال السلبيات الموجودة فى أداء فريق نهضة بركان بالبطء وسوء التمركز.

وشدد المدرب على ضرورة التغطية الخلفية بصورة مميزة وعدم ترك أى مساحات للفريق المغربى للاستفادة من المرتدات التى تعتبر أخطر أسلحته.