سعر الدولار في البنوك خلال بداية التعاملات البنكية الصباحية اليوم الجمعة 24-5-2019

استقرت أسعار الدولار تعاملات اليوم ، الجمعة فى البنوك الحكومية والخاصة بعدما شهدت تعاملات أمس الخميس تراجع حاد، وسجل سعر البيع في البنك المركزي 16.85 جنيه وسعر الشراء 16.95 جنيهاً





سعر الدولار اليوم الجمعة





وشهد سعر الدولار اليوم حالة من التراجع، وهذا بعد الصعود التدريجي له لمدة الأسبوع الكامل، لتتراوح سعر الدولار اليوم في بنوك مصر ما بين الـ 16.85 إلى الـ 16.90 عند الشراء، بينما تتراوح أسعار البيع ما بين الـ 16.95 إلى الـ 17.00 جنيه





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى،16.81 جنيه للشراء و16.93 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.85 جنيه للشراء ، و16.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر16.85 جنيه للشراء، و16.95 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.85 جنيه للشراء ، و 16.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 16.81 جنيه للشراء ، و16.91 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.83 جنيه للشراء ،و16.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ بنحو الـ 16.90 عند الشراء، بينما تسجل نحو الـ 16.95 جنيه عند البيع



