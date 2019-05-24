اليوم.. الزمالك يطير إلى برج العرب ويبدأ معسكره المغلق استعدادا لنهضة بركان

قرر مدرب الزمالك المصري، السويسري كريستيان جروس، السفر إلي مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، للدخول في معسكر مغلق استعداداً للقاء نهضة بركان في إياب نهائي "الكونفدرالية"، المقرر له الأحد المقبل بملعب الجيش ببرج العرب.

من المنتظر أن يخوض الفريق تدريبه مساء اليوم الجمعة في برج العرب.

ويعلن السويسري غروس قائمة الفريق قبل السفر مباشرة إلى الإسكندرية، حيث يواجه نهضة بركان المغربي.