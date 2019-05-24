مسلسلات رمضان2019.. أحمد صلاح حسني يكشف حمل هاجر الشرنوبي من مراد مكرم!
الجمعة 24/مايو/2019 - 08:13 ص
يارا أحمد
Advertisements
Advertisements
كشف سليم "احمد صلاح حسني" أن ناهد "هاجر الشرنوبي" حامل من زوج شقيقته "مراد مكرم" وذلك بدون علم شقيقته اثناء تجسسوا عليهم ويحاول ادهم "احمد العوضي" مساعدة سلمي "ياسمين عبد العزيز" في معرفة حقيقة زوجها وذلك خلال الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "لآخر نفس".
وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض المهندسة " سلمى أبو الفضل" لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة "حازم غنيم"، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.
المسلسل تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، وهبة عبد الغني.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- هاجر الشرنوبي توجه الشكر لأحمد سمير فرج.. لهذا السبب
- هاجر الشرنوبي تبدأ تصوير "سك على اخواتك" في أسوان (صور)
- مراد مكرم ضيف برنامج "القاهرة 360".. غدًا
- هاجر الشرنوبي بعد مشهد وفاتها في "نسر الصعيد".. توجه الشكر لمحمد رمضان وياسر سامي
- قصة حب تجمع أحمد صلاح حسني وياسمين صبري بمسلسل "حكايتي"
- أحمد صلاح حسني يشارك صورة من مسلسل "الملكة" مع ياسمين عبد العزيز
- مراد مكرم بشخصية انتهازية في "الملكة" مع ياسمين عبدالعزيز
- أحمد صلاح حسني في كواليس "لأخر نفس"
- أحمد صلاح حسني يستأنف تصوير "لآخر نفس" فى الرماية
- هاجر الشرنوبي عن مسلسل "لمس أكتاف": وضعني فى منطقة جديدة