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مسلسلات رمضان 2019.. آيتن عامر تنقذ رانيا منصور وتدخل في خلاف مع سوزان نجم الدين في "ابن أصول" (فيديو)

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:44 ص
مسلسلات رمضان 2019.. آيتن عامر تنقذ رانيا منصور وتدخل في خلاف مع سوزان نجم الدين في ابن أصول (فيديو)
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يارا أحمد
 
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شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر تطورات في مسلسل "ابن أصول"، حيث قامت نعمة "آيتن عامر" بإنقاذ حمل رحمة "رانيا منصور" بعد تعبها مما دخلت في خلافات مع صولا "سوزان نجم الدين" وشجعتها على طلب الطلاق من هشام "حمادة هلال" ولكنه رفض.

تذيع شبكة قنوات dmc مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، فى تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة 3 ونصف فجرًا وكذلك في الثانية ظهرا، أما على قناة "dmc دراما" فيعرض في الساعة 11 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 12 ظهرًا والرابعة عصرًا.

"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.

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