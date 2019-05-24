كول كورة COOl KOOra مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط يوتيوب مباراة الترجي اليوم بث حي لايف (شاهد ES Tunis) ES
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KOOra مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط يوتيوب مباراة الترجي اليوم بث حي لايف (شاهد ES Tunis) ES Tunis Sports
يرحل الترجي الرياضي التونسي حامل لقب دوري
أبطال أفريقيا إلى ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لمواجهة فريق نادي الوداد
المغربي لحساب نهائي التشامبيونزليج الافريقي.
وفي السطور المقبلة يسلط معكم " الفجر
الرياضي " الضوء على تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى
موعدها والقنوات الناقلة لها.
مباراة الوداد ضد الترجي نهائي دوري أبطال
أفريقيا
وقبل اللقاء سبق وأن تواجه الفريقان في
أربعة مناسبات من قبل لحساب مباريات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الأولى لحساب دور
الثمانية لبطولة عام 2011 حيث إنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على
ملعب المركب الرياضي محمد الخامس فيما إنتهت مباراة الإياب على ملعب رادس بالتعادل
السلبي بدون أهداف.
في المقابل شهدت بطولة نفس العام وصول الفريقين
إلى المباراة النهائية التي حسمها الترجي بالفوز بهدف واحد مقابل لا شيء بتعادل الفريقين
سلبياً بدون أهداف في المغرب ذهاباً وفوز الفريق التونسي على ملعبه بهدف هاريسون أفول.