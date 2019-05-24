تعرف على توصيات مبادرة "100 مليون صحة" بشأن اطعام الأطفال للحوم المجمدة
الجمعة 24/مايو/2019 - 06:53 ص
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أكدت مبادرة 100 مليون صحة، على أن الطعام الصحي فى الصغر، يضمن للأطفال حياة سعيدة وصحية خالية من الأمراض .
وأوصت "100 مليون صحة"، بالبعد عن تناول الوجبات السريعة، والاعتماد على الأكل الصحى مثل الخضراوات والفواكه والألبان، فضلًا عن تعود الأطفال على الأكل الصحي والطازج .
وفي السياق ذاته حذرت المبادرة من تناول الحوم الجمدة، مثل البرجر والبطاطس الشيبسى التي تحتوي على مواد حافظة، وذلك لخطورتها على الصحة .
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