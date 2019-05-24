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تعرف على توصيات مبادرة "100 مليون صحة" بشأن اطعام الأطفال للحوم المجمدة

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:53 ص
تعرف على توصيات مبادرة 100 مليون صحة بشأن اطعام الأطفال للحوم المجمدة
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أكدت مبادرة 100 مليون صحة، على أن الطعام الصحي فى الصغر، يضمن للأطفال حياة سعيدة وصحية خالية من الأمراض .

وأوصت  "100 مليون صحة"،  بالبعد عن تناول الوجبات السريعة، والاعتماد على الأكل الصحى مثل الخضراوات والفواكه والألبان، فضلًا عن تعود الأطفال على الأكل الصحي والطازج .

وفي السياق ذاته حذرت المبادرة من تناول الحوم الجمدة، مثل البرجر  والبطاطس الشيبسى التي تحتوي على مواد حافظة، وذلك لخطورتها على الصحة .


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