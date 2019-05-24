تكتيك كورة Taktikora live مشاهدة مباراة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (ES Tunis tv) تابع لايف مباراة الترجي (افريقيا) c
تكتيك كورة Taktikora
live مشاهدة مباراة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (ES Tunis tv) تابع لايف مباراة الترجي (افريقيا) cool ES Tunis
تقام اليوم الجمعة مباراة نهائي دوري أبطال
أفريقيا لكرة القدم التي تجمع بين الوداد المغربي ضد الترجي الرياضي التونسي والتي
يحتضنها ملعب إستاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة
بين الفريقين حيث يسعى الترجي بقيادة معين الشعباني في الحصول على اللقب الثاني توالياً
بعد نسخة الموسم الماضي التي توج بها الفريق التونسي على حساب الأهلي المصري.
في المقابل يدخل الداهية فوزي البنزرتي
المباراة بدوافع تحقيق اللقب بعد أن وصل الفريق للنهائي الثاني خلال السنوات الثلاثة
الماضية وهو الذي حصد اللقب في موسم 2016 – 2017.
وتم تحديد تمام الساعة الثانية عشر منتصف
الليل بتوقيت القاهرة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية العاشرة
مساء بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش ليكون موعد المباراة.
فيما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد
الافريقي لكرة القدم تعيين جهاد جريشة الحكم الدولي المصري لإدارة المباراة تحكيمياً.
وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر
قنوات بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية والمنتخبات في
القارة السمراء.