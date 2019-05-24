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رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:36 ص
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 
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أحيا النجم رامي صبري، واحدة من ـقوى الحفلات الرمضانية داخل إحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس بحضور كامل العدد من محبيه من الأسر والشباب من الجنسين.

وصل "رامي" إلى مقر الحفل بصحبه مديرة أعماله ميرا أمير، وكان فى استقبالهم منظم الحفل المنتج وليد منصور و اجد حسني وصعد الى مسرح الحفل على أغنيه اجمل ليالي عمري، وسط تفاعل وهتافات الحضور ثم قام  بتهنئة الجمهور بالشهر الكريم ووجه لهم كلمة شكر لحفاوة الاستقبال.

وانطلق ليقدم المزيد من أغانيه المميزة منها "الراجل" و"أهد الدنيا" و"حبيبي الاولانى" و"مش أنا" و"أنا بنسي نفسي"  و"حب عمرى" و"غالي" و"كلمة" وغيرهم العديد وسط أجواء من تفاعل الجمهور. 

وتخلل الحفل تبادل الجمهور إلتقاط العديد من الصور بطريقة السيلفي مع رامي وسط أجواء من البهجة.

ومن المقرر ان يقوم "رامي" باحياء ختام السهرات الرمضانيه يوم ٣١ الجمعه القادم داخل كبرى الخيام بمنطقه الشيخ زايد .

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
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