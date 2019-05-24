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مسلسلات رمضان 2019.. السقا ومي عمر يخططان لقتل عبد القادر "بالسم"

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:20 ص
مسلسلات رمضان 2019.. السقا ومي عمر يخططان لقتل عبد القادر بالسم
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نور طلعت
 
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شهدت أحداث الحلقة ال18 من مسلسل ولد الغلابه للفنان أحمد السقا، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، تصاعد سريع للأحداث.


صمم "عبدالقادر"، والذي كان يّعمل حارسًا خاصًا لفيلا الفنان هادي الجيار، الحصول علي المبلغ الذي تم الاتفاق عليه مع الفنان أحمد السقا، والذي يُجسد شخصية "عيسى"، والفنانة مي عمر، والتي تُجسد شخصية "فرح"، في أسرع وقت، مقابل اعترافه أنه من قتل ضاحي.


وعرض "عيسي" على "عبد القادر" تمديد مهلة إعطائه الأموال ولكنه رفض، بل وهدد "عيسي" و"فرح" بالإعتراف بالحقيقة ونهما وراء مقتل "ضاحي".


واتفق عيسي مع فرح، على التخلص من "عبدالقادر"، وقررا قتله من خلال سم يُضع في الطعام، حيث قامت "فرح" بوضع السم لـ"عبدالقادر" في وجبة "أم علي" الذي يفضلها "عبدالقادر" من يد "فرح"، وقامت بإدخال تلك الوجبة له داخل السجن.


جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.


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