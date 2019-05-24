أستاذ تاريخ: الثقافة يجب أن تكون إطارًا عامًا لمواجهة الأفكار المتطرفة
الجمعة 24/مايو/2019 - 06:25 ص
نعيم يوسف
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قال خلف عبد العظيم الميري، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، إن الثقافة يجب أن تكون إطارا عاما أشمل في مواجهة الأفكار المتطرفة، مشددا على أن الثقافة قضية قومية.
وأضاف "الميري" في لقاء مع برنامج "خطوط تماس"، المذاع على قناة النيل الفضائية، أن قدر مصر بموقعها الجغرافي والاستراتيجي، ومواردها جعلها مطمح ومطمع على مر التاريخ.
وتابع أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، أن إعلاء قيمة الوطن والمواطنة يؤدي إلى تراجع واندثار العصبيات التي تتخذ من المصالح الخاصة الضيقة والأيدولوجيات منطلقا على حساب الوطن.
وأضاف "الميري" في لقاء مع برنامج "خطوط تماس"، المذاع على قناة النيل الفضائية، أن قدر مصر بموقعها الجغرافي والاستراتيجي، ومواردها جعلها مطمح ومطمع على مر التاريخ.
وتابع أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، أن إعلاء قيمة الوطن والمواطنة يؤدي إلى تراجع واندثار العصبيات التي تتخذ من المصالح الخاصة الضيقة والأيدولوجيات منطلقا على حساب الوطن.
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