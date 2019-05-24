شيري عادل وياسمين نيازي وشريف باهر وعدد من الفنانين في ضيافة "إنجي خطاب" (صور)





استضافت الفنانة انجي خطاب، عدد من الفنانين بمنزلها وذلك خلال "عزومة" على "الفطار" بمناسبة شهر رمضان وذلك بحضور عدد كبير من أصدقائها في الوسط الفني.





وكان من أبرز الحضور الفنانة شيري عادل، وياسمين نيازي وشريف باهر ومصطفى منصور وعزوز عادل، ودنيا المصري وعدد آخر من الأقارب.



