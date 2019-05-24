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شيري عادل وياسمين نيازي وشريف باهر وعدد من الفنانين في ضيافة "إنجي خطاب" (صور)

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:57 ص
شيري عادل وياسمين نيازي وشريف باهر وعدد من الفنانين في ضيافة إنجي خطاب (صور)
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يارا أحمد
 
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استضافت الفنانة انجي خطاب، عدد من الفنانين بمنزلها وذلك خلال "عزومة" على "الفطار" بمناسبة شهر رمضان وذلك بحضور عدد كبير من أصدقائها في الوسط الفني.


وكان من أبرز الحضور الفنانة شيري عادل، وياسمين نيازي وشريف باهر ومصطفى منصور وعزوز عادل، ودنيا المصري وعدد آخر من الأقارب.


من ناحية أخرى تشارك إنجي خطاب، الفنان محمد هنيدي بإحدى المسلسلات الإذاعية التي تذاع على إحدى الإذاعات المصرية.



شيري عادل وياسمين نيازي وشريف باهر وعدد من الفنانين في ضيافة "إنجي خطاب" (صور)
شيري عادل وياسمين نيازي وشريف باهر وعدد من الفنانين في ضيافة "إنجي خطاب" (صور)
شيري عادل وياسمين نيازي وشريف باهر وعدد من الفنانين في ضيافة "إنجي خطاب" (صور)
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