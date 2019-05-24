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علي الإدريسي: عدم الاستقرار كان يعطل إقامة المشروعات في أفريقيا

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:11 ص
علي الإدريسي: عدم الاستقرار كان يعطل إقامة المشروعات في أفريقيا
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ظروف عدم الاستقرار السياسي والأمني كان يعطل إقامة المشروعات في أفريقيا.

وأضاف في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الدول الأفريقية حاليا لديها وعي كبير بأهمية الاستقرار والأمن في إقامة المشاريع الاقتصادية.

وتابع نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحل الأمثل هو التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومصر من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لا تفكر لنفسها فقط بل للمشروعات في أفريقيا أيضا.
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