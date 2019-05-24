تفاصيل انطلاق قناة "تايم سبورت" لنقل مباريات أمم إفريقيا

أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام المصري قناة تايم سبورت، التي سوف تذيع على البث الأرضي مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وقالت مجموعة إعلام المصريين في بيان رسمي يوم الخميس، إن المشاهدين سيتمكنون من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة على مستوى، سواء من داخل الملعب أو كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر أفضل عناصر العمل الإعلامي الرياضي.

وأكد رئيس مجلس إداره مجموعة إعلام المصريين تامر مرسي أن قناة تايم سبورت ستكون إضافة حقيقية على مستوى الشكل والمحتوى الرياضي، وذلك بعد استخدام حق الشعب المصري في بث مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية.

وقال في البيان الرسمي أن قناة تايم سبورت ستكون حجر زاوية في تطوير المحتوى الرياضي المقدم عبر التليفزيون المصري وذلك بتعاون الخبرات الموجودة في كلا المؤسستين من أجل استعادة التلفزيون المصري مكانته العريقة، ليس بتوفير كافة الإمكانيات الفنية فحسب، بل التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة لإسعاد جماهير الكرة المصرية.