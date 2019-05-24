رابط ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي دوري ابطال افريقيا منقولة على قناة beIN SPORTS HD

يرحل الترجي الرياضي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا إلى ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لمواجهة فريق نادي الوداد المغربي لحساب نهائي التشامبيونزليج الافريقي.

رابط ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي دوري ابطال افريقيا منقولة على قناة beIN SPORTS HD

وفي السطور المقبلة يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها.

رابط ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي دوري ابطال افريقيا منقولة على قناة beIN SPORTS HD

مباراة الوداد ضد الترجي نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقبل اللقاء سبق وأن تواجه الفريقان في أربعة مناسبات من قبل لحساب مباريات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الأولى لحساب دور الثمانية لبطولة عام 2011 حيث إنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس فيما إنتهت مباراة الإياب على ملعب رادس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

رابط ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي دوري ابطال افريقيا منقولة على قناة beIN SPORTS HD

في المقابل شهدت بطولة نفس العام وصول الفريقين إلى المباراة النهائية التي حسمها الترجي بالفوز بهدف واحد مقابل لا شيء بتعادل الفريقين سلبياً بدون أهداف في المغرب ذهاباً وفوز الفريق التونسي على ملعبه بهدف هاريسون أفول.

موعد مباراة الوداد والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.



