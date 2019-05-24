رابط الترجي TV مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر Wedad Tv كورة لايف ماتش الترجي بدون تقطيع يوتيوب يلا كورة الوداد ال

يرحل الترجي الرياضي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا إلى ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لمواجهة فريق نادي الوداد المغربي لحساب نهائي التشامبيونزليج الافريقي.

وفي السطور المقبلة يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها.

مباراة الوداد ضد الترجي نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقبل اللقاء سبق وأن تواجه الفريقان في أربعة مناسبات من قبل لحساب مباريات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الأولى لحساب دور الثمانية لبطولة عام 2011 حيث إنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس فيما إنتهت مباراة الإياب على ملعب رادس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

في المقابل شهدت بطولة نفس العام وصول الفريقين إلى المباراة النهائية التي حسمها الترجي بالفوز بهدف واحد مقابل لا شيء بتعادل الفريقين سلبياً بدون أهداف في المغرب ذهاباً وفوز الفريق التونسي على ملعبه بهدف هاريسون أفول.

موعد مباراة الوداد والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.



