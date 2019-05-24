مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على تفاصيل الحلقة الـ19 من"حدوتة مُرة"

شهدت أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل "حدوته مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، أحداث مثيرة ومشوقة.

بدأت الحلقة بفزع "مروه سلطان"، غادة عبد الرازق، لوجود عائلة المهندس كريم فتحى، محمد مهران لطلب "رنا"، للزواج "سلمي أبو ضيف".

وقامت غادة، برفض قراءة الفاتحة لمعرفتها بعائلة فتحى ومعرفتهم لها وماضيها وحقيقة اسمها "مره"، وهددت "طارق التميمي" زوجها مجدي كامل بطلبها للإنفصال إذا تمت هذه الزيجة.





ويتعجب مجدي كامل، من طلبها ثم يكتشف رسالة من الدكتو رياض، إلي غادة عبد الرازق، عن طري هاتفها المحمول، ويطلب "طارق التميمي"، من ابن عمه، أن يحضر له مجموعة معلومات عن الدكتور رياض.





جدير بالذكر أن "حدوتة مرة"، بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف، وآخرين من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.





