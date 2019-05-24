ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على تفاصيل الحلقة الـ19 من"حدوتة مُرة"

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:51 ص
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على تفاصيل الحلقة الـ19 منحدوتة مُرة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


شهدت أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل "حدوته مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، أحداث مثيرة ومشوقة.


بدأت الحلقة بفزع "مروه سلطان"، غادة عبد الرازق، لوجود عائلة المهندس كريم فتحى، محمد مهران لطلب "رنا"، للزواج "سلمي أبو ضيف".


وقامت غادة، برفض قراءة الفاتحة لمعرفتها بعائلة فتحى ومعرفتهم لها وماضيها وحقيقة اسمها "مره"، وهددت "طارق التميمي" زوجها مجدي كامل بطلبها للإنفصال إذا تمت هذه الزيجة.


ويتعجب مجدي كامل، من طلبها ثم يكتشف رسالة من الدكتو رياض، إلي غادة عبد الرازق، عن طري هاتفها المحمول، ويطلب "طارق التميمي"، من ابن عمه، أن يحضر له مجموعة معلومات عن الدكتور رياض.


جدير بالذكر أن "حدوتة مرة"، بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف، وآخرين من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان