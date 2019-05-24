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صفوت عمران: أفريقيا مهمة لمصر أمنيا واقتصاديا

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:44 ص
صفوت عمران: أفريقيا مهمة لمصر أمنيا واقتصاديا
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نعيم يوسف
 
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قال صفوت عمران، رئيس قسم الشئون السياسية بصحيفة الجمهورية، إن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، تعطي لأفريقيا اهتمام كبير، وتتحرك نحو أفريقيا.

وأضاف "عمران"، في لقاء مع برنامج "نهاية الأسبوع"، المذاع على التلفزيون المصري، أن أفريقيا مهمة للدولة المصرية من الناحية الأمنية ومن الناحية الاقتصادية أيضا، حيث أن السوق الأفريقية واسعة وكبيرة.

وتابع رئيس قسم الشئون السياسية بصحيفة الجمهورية، أن زيارات الرئيس للدول الأفريقية تصب في إطار بناء علاقات استراتيجية مع الدول الأفريقية والعودة مرة أخرى للملعب الأفريقي.
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