صفوت عمران: أفريقيا مهمة لمصر أمنيا واقتصاديا

قال صفوت عمران، رئيس قسم الشئون السياسية بصحيفة الجمهورية، إن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، تعطي لأفريقيا اهتمام كبير، وتتحرك نحو أفريقيا.





وأضاف "عمران"، في لقاء مع برنامج "نهاية الأسبوع"، المذاع على التلفزيون المصري، أن أفريقيا مهمة للدولة المصرية من الناحية الأمنية ومن الناحية الاقتصادية أيضا، حيث أن السوق الأفريقية واسعة وكبيرة.



