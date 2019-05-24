إزالة 69 عقارًا على أراضى الدولة المحيطة بترعة الطوارئ
الجمعة 24/مايو/2019 - 03:31 ص
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أعلنت محافظة القاهرة، أنه بالتزامن مع إزالة العشش والعقارات المقامة على أراضى الدولة المحيطة بترعة الطوارئ لإنشاء محور ترعة الطوارئ، تم تسكين 400 أسرة، من سكان ترعة الطوارئ بمشرع "أهالبنا 1".
وكانت المحافظة إزالت 69 عقارًا و16 عشة، بمنطقة ترعة الطوارئ، بالإضافة إلى أكثر من 300 عقار فى بداية إنشاء مشروع التطوير العام الماضى.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ محور مرورى "ترعة الطوارئ" ليربط الدائرى بالسلام بجسر السويس، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.
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