إزالة 69 عقارًا على أراضى الدولة المحيطة بترعة الطوارئ

أعلنت محافظة القاهرة، أنه بالتزامن مع إزالة العشش والعقارات المقامة على أراضى الدولة المحيطة بترعة الطوارئ لإنشاء محور ترعة الطوارئ، تم تسكين 400 أسرة، من سكان ترعة الطوارئ بمشرع "أهالبنا 1".





وكانت المحافظة إزالت 69 عقارًا و16 عشة، بمنطقة ترعة الطوارئ، بالإضافة إلى أكثر من 300 عقار فى بداية إنشاء مشروع التطوير العام الماضى.



