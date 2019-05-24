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محلل سياسي: إيران لديها يورانيوم مخصب في روسيا

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:35 ص
محلل سياسي: إيران لديها يورانيوم مخصب في روسيا
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نعيم يوسف
 
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قال المحلل السياسي طه الخطيب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إلغاء الاتفاق النووي، لأنه سمح لإيران بالاستفادة، مشيرا إلى أن انسحاب الولايات المتحدة بمفردها لا يكفي، وإنما يجب أن تنسحب طهران، أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي.

وأشار "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن إيران أصرت على اعتماد الاتفاق من مجلس الأمن، ودخلت بعض الدول بثقلها مثل ألمانيا.

وتابع المحلل السياسي، أن الضغط الأمريكي على إيران يتراوح بين المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد وقف تطوير الصواريخ، موضحا أن إيران لديها يورانيوم مخصب موجود في موسكو، لافتا إلى أن العالم اعترف لإيران بقدرتها على تخصيب اليورانيون بنسبة 20%، ولكنهم لا يريدون منها إلا تخصيب 2.5% فقط.
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