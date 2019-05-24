جورج وسوف يكشف طبيعة علاقته بـ"كاظم الساهر"







وأضاف "وسوف" خلال لقائه فى برنامج "عايشة" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، أنه سجل أغنية "سلمتك بيد الله" لكن غناها كاظم الساهر، ووقتها لم يكن الآخير معروفًا، إلا أنه فرح له بنجاح الأغنية.



وفى سياق منفصل، أكد أنه أخذ حقه فنيًا، ويرى أن المحطة التى حققت تحول فى حياته كانت حينما خرج من منزل أسرته لكي يغني، بعدما غادر سوريا متوجها إلى لبنان، وقدم ثلاث أغاني وهم "دوبنا"، و"طير يغنى"، و"يا مولدنه" وبعدها "ياللى تعبنى سنين في هواه" والتى حققت نجاحًا كبيرًا.





نفى المطرب جورج وسوف، وجود خلاف بينه وبين المطرب كاظم الساهر، لافتًا إلى أن علاقتهما جيدة ويسألوا عن بعضها البعض باستمرار لكن لا يلتقون بعض نظرًا لوجود كل منهما فى بلد آخر.