مصرع طفلين في حريق بشقة سكنية بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، منذ قليل، إندلاع حريق هائل بشقة سكنية بالطابق الخامس بعمارة سكنية اثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجىء مما أسفر عن احتراق محتويات الشقة السكنية بالكامل وتفحم جثتي طفلين وتم نقلهما الى مشرحة مستشفي المحلة العام لإسعافهما.





وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بإندلاع حريق هائل بشقة سكنية بشارع محمد إسماعيل بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم.





وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وعلى رأسها المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة والعميد خالد فوزي رئيس حي ثان واللواء محمد انور الوروري حكمدار الأمن بمركزي سمنود والمحلة واللواء أشرف الخلاوي مساعد مدير فرقة المحلة وتبين من المعاينه الاوليه نشوب حريق هائل بشقة سكنية مؤجرة للمدعو أنس عبد الوهاب بالطابق الخامس بعمارة سكنية بمنقطة الجمهورية بدائرة القسم.





وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ"3" سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق وتم السيطرة عليه بالكامل قبل امتداد النيران لباقي العمارات السكنية وتم العثور على جثتي نجلي مستأجر الشقة المذكوره متفحمتين وهما" خالد " و"ساجد ".



