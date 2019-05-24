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خبير عسكري: مصر تفكر في تنمية شاملة لكل الدول الأفريقية

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:00 ص
خبير عسكري: مصر تفكر في تنمية شاملة لكل الدول الأفريقية
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمد ندا، الخبير العسكري، إن مصر حاليا على رأس أفريقيا وتفكر في عمل تنمية شاملة لكل الدول الأفريقية وليس لنفسها فقط. 

وأضاف في لقاء مع برنامج "الشارع السكندري"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن مصر ليس لديها مشكلة مع تنمية أثيوبيا، ولكنها تتحدث فقط في حصتها في المياة، أما السودان، فإنها ومصر يعتبران وجها لعملة واحدة.

وتابع الخبير العسكري، أن ليبيا أيضا قادمة وبسرعة، وكل هذا استلهم مما حدث في مصر، موضحا أن مصر تشهد طفرة عالمية في المشروعات القومية تضعها على الخريطة العالمية.

وشدد على أن الحروب حاليا تتخذ أشكال مختلفة وليست الحروب التقليدية، وحاليا يجعلون الدولة نفسها تنهار.
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