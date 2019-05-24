علي الإدريسي: الاقتصاد المصري حقق الكثير من النجاحات
الجمعة 24/مايو/2019 - 02:25 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري حقق الكثير من النجاحات وأصبح هناك تطور بشكل واضح فيه، وهذا بهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأضاف في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن النمو الاقتصادي وصل لأكثر من 5%، وبالتالي أصبح هناك ضمان لاستمرار النجاحات والوصول إلى التكامل الاقتصادي الأفريقي، ليكون هناك منافع متبادلة.
وتابع نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التكامل الاقتصادي الأفريقي لن يبدأ إلا من مصر، للكثير من الاعتبارات منها ما هو مرتبط بالتاريخ، ومنها ما هو مرتبط بالقدرات الاقتصادية المصرية وامتلاكها للكوادر في كافة القطاعات.
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