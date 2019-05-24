عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم القادسية الكويتي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي من التعاقد مع الكويتي فهد الأنصاري نجم نادي القادسية الكويتي.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن أعضاء شرف النادي سيتواصلون مع الأنصاري ووكيل أعماله في الأيام المقبلة، للظفر بخدماته على سبيل الإعارة خلال الإنتقالات الصيفية.

وسبق لصاحب الـ 32 عامًا خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي مع نادي الاتحاد على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إلى الفيصلي في الموسم الماضي، ليعود بعدها مرة أخرى للدوري الكويتي.

الجدير بالذكر أن لاعب وسط القادسية الكويتي شارك في 57 مباراة بالدوري السعودي، ساهم خلالها في إحراز 11 هدفًا.