محلل سياسي: حماس وإسرائيل استنجدتا بمصر لوقف إطلاق النار
الجمعة 24/مايو/2019 - 01:45 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال المحلل السياسي طه الخطيب، إن مكتب الموساد الإسرائيلي في الدوحة، هو الذي ينسق عملية تحويل الأموال من قطر إلى حركة حماس في غزة.
وأشار "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أنه يتم تحويل 15 مليون دولار شهريا إلى حماس في غزة.
وتابع المحلل السياسي، أنه عندما تشتد الظروف الأمنية يلجأون لمصر، التي أوقفت عملية إطلاق النار المرة الأولى والثانية، وفيما بعد استنجدت إسرائيل وحماس من مصر التدخل لوقف إطلاق النار والتصعيد.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب من مصر بشكل رسمي التدخل لوقف إطلاق النار بين الطرفين، مشيرا إلى أن الإعلام المصري لم ينقل ذلك.
Advertisements
المزيد عن: وقف إطلاق نار مصر حماس إسرائيل
- بوساطة مصرية.. التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
- مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل "مستمرة"
- هنية: وقف إطلاق النار في غزة ممكن ولكن بشرط
- "مسيرات العودة" و"الطائرات الورقية".. أسباب تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على غزة
- محلل سياسي فلسطيني: لا توجد دولة تدافع عن قضيتنا سوى مصر في الوقت الحاضر
- حماس تنتظر دفعة جديدة من الأموال القطرية برعاية إسرائيل
- محلل فلسطيني يكشف دور مصر في وقف إطلاق النار على قطاع غزة
- اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار مدة 6 أشهر