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محلل سياسي: حماس وإسرائيل استنجدتا بمصر لوقف إطلاق النار

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:45 ص
محلل سياسي: حماس وإسرائيل استنجدتا بمصر لوقف إطلاق النار
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نعيم يوسف
 
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قال المحلل السياسي طه الخطيب، إن مكتب الموساد الإسرائيلي في الدوحة، هو الذي ينسق عملية تحويل الأموال من قطر إلى حركة حماس في غزة.

وأشار "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أنه يتم تحويل 15 مليون دولار شهريا إلى حماس في غزة.

وتابع المحلل السياسي، أنه عندما تشتد الظروف الأمنية يلجأون لمصر، التي أوقفت عملية إطلاق النار المرة الأولى والثانية، وفيما بعد استنجدت إسرائيل وحماس من مصر التدخل لوقف إطلاق النار والتصعيد.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب من مصر بشكل رسمي التدخل لوقف إطلاق النار بين الطرفين، مشيرا إلى أن الإعلام المصري لم ينقل ذلك.
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