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"الخير فينا".. مبادرة لبيع الملابس الحريمي بأسعار مخفضة بالقليوبية (صور)

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:45 ص
الخير فينا.. مبادرة لبيع الملابس الحريمي بأسعار مخفضة بالقليوبية (صور)
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محمد نبيل
 
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أطلق شباب قرية أبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة، مبادرة لبيع الملابس الحريمي، والإكسسوارات، بأسعار مخفضة، مساهمة من الجروب في توفير الملابس للفتيات والسيدات بأسعار المصنع، في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار الملابس في المعارض والمحلات التجارية.


وقال المهندس "تامر أمين"، منسق المبادرة، إن فكرة عمل معرض الملابس جاءت بعد أن شهدت أسواق الملابس الجاهزة أرتفاع شديد في الأسعار وهو ما أدي إلي عزوف الفتيات والسيدات محدودي الدخل والبسطاء علي شراء الملابس لأولادهم وإدخال الفرحه والسرور إلي نفوسهم، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.


وأضاف، منسق المبادرة، بأنه تم الإتفاق مع عدد من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة لعرض منتجاتهم داخل المعرض بسعر الجمله، حيث تبدأ سعر القطعة الواحده من 40 جنيها، حتي 170 جنيها للطقم الواحد، مشيرا بأن المعرض يستمر لمدة 15 يوما، ويستقبل المواطنين يوميا بدءا من الساعه الثامنه مساءا عقب الإفطار، حتي الساعه الواحده صباحا، بجوار معرض السعودي للأدوات الصحية بمنطقة أبو زعبل.



وأشار، الي أن المعرض لقي إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأولي من إفتتاحه، نظرا لجوده المنتجات والملابس المعروضه، وأسعارها المنخفضه التي تعد في متناول الأسر محدودة الدخل، مقارنة بأسعار الملابس المرتفعه في المولات والمحلات التجارية الأخري.
"الخير فينا".. مبادرة لبيع الملابس الحريمي بأسعار مخفضة بالقليوبية (صور)
"الخير فينا".. مبادرة لبيع الملابس الحريمي بأسعار مخفضة بالقليوبية (صور)
"الخير فينا".. مبادرة لبيع الملابس الحريمي بأسعار مخفضة بالقليوبية (صور)
"الخير فينا".. مبادرة لبيع الملابس الحريمي بأسعار مخفضة بالقليوبية (صور)
"الخير فينا".. مبادرة لبيع الملابس الحريمي بأسعار مخفضة بالقليوبية (صور)
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