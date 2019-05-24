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"المصرية للجملة" تعلن عن فتح منافذ البيع فترة مسائية لسوء حالة الطقس

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:37 ص
المصرية للجملة تعلن عن فتح منافذ البيع فترة مسائية لسوء حالة الطقس
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أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، عن فتح مخازن الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى فترة مسائية، بدلاً من الفترة الصباحية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك حرصًا على انتظام صرف السلع التموينية لبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى. 

حيث سيتم استمرار العمل فى الفترة المسائية خلال الأيام التى ستشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة، حيث يصرف ما يقرب 95% من مقررات التموين عن شهر مايو حتى الآن.

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