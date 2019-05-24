حظك اليوم | برج العذراء الجمعة 24-5-2019 على الصعيدين المهني والعاطفي

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في إطار الخدمات التي تقدمها "الفجر" لقرائها ومتابعيها، ننشر لكم حظك اليوم (الأبراج الفلكية) يوميًا، ونقدم لكم معلومات عن برجك اليوم، ولمعرفة حظ برج العذراء اليوم الجمعة 24-5-2019 اطلع على السطور للتفاصيل كما يلي:





دائمًا ما تجذب رجل برج العذراء تلك المرأة التي تبتعد عن التصنع والتكلف.



حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.



حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

المشتري يتراجع في وضع معاكس وقد يتسبب في تأخير علاقات أو يجعلك مشحونا بالواجبات وتنفعك اليوم قدرتك على التنظيم.





وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، يوميا خدمة لقرائها ومتابعيها ومتابعي الأبراج اليومية، #حظك_اليوم في إطار الخدمات التي تقدمها.



والأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثنی عشر قسم سماوي، وما يُميّز الأبراج عن الكوكبات أن الكوكبات هي تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة.



وتعد الأبراج تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية. وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجًا، وهي تغطي جزءًا منها. تحمل الأبراج أسماء حيوانات وأشياء وشخصيات دينية وأسطورية.



ولکل برج 30 درجة قوسیة علي مسار الشمس، والشمس تمر ببرج واحد في شهر شمسي وتسمى الشهور الشمسية في التقویم الهجریة الشمسیة بهذا البروج الاثنی عشریة.



الأبراج الفلكية في العلم الحديث

في العلم يُعد التنجيم ومعتقدات الأبراج من العلوم الزائفة. فشلت الأبراج في نيل أي إثبات علمي وثبت أن إمكانية التوقع عبر الابراج لا تتجاوز توقعات الصدفة كما في بحث التوائم التي قام بها باحثون من جامعة جورج اوغست لـ 234 توأمًا تم توقع أمور معينة لهم عبر الصدفة والإبراج وملاحظة مصداقية تلك التوقعات فاتضح أنها لا تختلف عن ما سيتوقعه المرء إذا أراد توقع أمر بشكل عشوائي من حيث نسبة التوقعات الصائبة.



تعرف على الأبراج الفلكیة - حظك اليوم

برج الحمل

برج الثور

برج الجوزاء

برج السرطان

برج الأسد

برج العذراء

برج الميزان

برج العقرب

برج القوس

برج الجدي

برج الدلو

برج الحوت



ومن أبرز مشاهير برج العذراء، الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.