حظك اليوم | برج الجدي الجمعة 24-5-2019 على الصعيدين المهني والعاطفي

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يحب مولود برج الجدي علاقات الصداقة طويلة المدى، فيحرص على انتقاء أصدقاء جيدين.





حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال واليوم مناسب لتحقيق أرباح، تحسن التدبير مهما كانت الضغوط.





حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

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والأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثنی عشر قسم سماوي، وما يُميّز الأبراج عن الكوكبات أن الكوكبات هي تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة.





وتعد الأبراج تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية. وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجًا، وهي تغطي جزءًا منها. تحمل الأبراج أسماء حيوانات وأشياء وشخصيات دينية وأسطورية.





ولکل برج 30 درجة قوسیة علي مسار الشمس، والشمس تمر ببرج واحد في شهر شمسي وتسمى الشهور الشمسية في التقویم الهجریة الشمسیة بهذا البروج الاثنی عشریة.





الأبراج الفلكية في العلم الحديث

في العلم يُعد التنجيم ومعتقدات الأبراج من العلوم الزائفة. فشلت الأبراج في نيل أي إثبات علمي وثبت أن إمكانية التوقع عبر الابراج لا تتجاوز توقعات الصدفة كما في بحث التوائم التي قام بها باحثون من جامعة جورج اوغست لـ 234 توأمًا تم توقع أمور معينة لهم عبر الصدفة والإبراج وملاحظة مصداقية تلك التوقعات فاتضح أنها لا تختلف عن ما سيتوقعه المرء إذا أراد توقع أمر بشكل عشوائي من حيث نسبة التوقعات الصائبة.





تعرف على الأبراج الفلكیة - حظك اليوم

برج الحمل

برج الثور

برج الجوزاء

برج السرطان

برج الأسد

برج العذراء

برج الميزان

برج العقرب

برج القوس

برج الجدي

برج الدلو

برج الحوت



