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نصائح هامة من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن حالة الطقس غدًا (درجات الحرارة)

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:27 ص
نصائح هامة من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن حالة الطقس غدًا (درجات الحرارة)
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صدرت الأرصاد الجوية بيان هام بشأن تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر.

وأكدت الأرصاد في بيانها أن حالة الطقس غدا تشهد إعتدالا على السواحل الشمالية الغربية، ويميل الطقس للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا، معتدل ليلا.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية، معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

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