جورج وسوف: هذا طلبي من "زياد رحباني".. وإليسا مطربة جيدة









وأشار "وسوف" خلال لقائه فى برنامج "عايشة" المعروض على قناة القاهرة والناس، إلى أن رحباني موسعة كبيرة فى عمله ولذلك من الضرروي أن يصور أعماله، مضيفًا: "هذا الأمر كان سيفرق معه بعد الأرض إلى السماء".



وأوضح في سياق آخر أن إليسا مطربة جيدة، وكان يتمنى التعرف عليها من قبل شهرتها، وبخاصة أن صوتها جيد وكانت دائمًا تقدم أغاني المطربة وردة فى بدايتها، لافتا إلى أنها فنانة ناجحة ولديها جمهورها ومحبيها.





قال المطرب جورج وسوف، إن الفنان زياد رحباني، عبقرى لكن كان لابد من أن يصور أعماله.