ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جورج وسوف: هذا طلبي من "زياد رحباني".. وإليسا مطربة جيدة

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:22 ص
جورج وسوف: هذا طلبي من زياد رحباني.. وإليسا مطربة جيدة
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

قال المطرب جورج وسوف، إن الفنان زياد رحباني، عبقرى لكن كان لابد من أن يصور أعماله.

وأشار "وسوف" خلال لقائه فى برنامج "عايشة" المعروض على قناة القاهرة والناس، إلى أن رحباني موسعة كبيرة فى عمله ولذلك  من الضرروي أن يصور أعماله، مضيفًا: "هذا الأمر كان سيفرق معه بعد الأرض إلى السماء".

وأوضح في سياق آخر أن إليسا مطربة جيدة، وكان يتمنى التعرف عليها من قبل شهرتها، وبخاصة أن صوتها جيد وكانت دائمًا تقدم أغاني المطربة وردة فى بدايتها، لافتا إلى أنها فنانة ناجحة ولديها جمهورها ومحبيها.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان