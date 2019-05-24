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محمد محي يكشف لأول مرة سر امتناعه عن الزواج حتى الآن!

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:02 ص
محمد محي يكشف لأول مرة سر امتناعه عن الزواج حتى الآن!
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كشف الفنان المصري محمد محي، سبب عزوفة عن الزواج إلى الآن، وحصوله على لقب أشهر عازب في الوسط الفني.

وقال محمد محي، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "سري مش للغاية" الذي يُذاع عبر إذاعة "نغم FM": "مش هتجوز غير ما أحب"، مؤكدًا كنت بتحامي في منير ولما أتجوز بقيت أنا العازب الوحيد.

وكشف عن مواصفات فتاة أحلامه قائلًا: "تكون بتحبني ومتفهمة لشخصيتي، لا يهمني الشكل بقدر ما يهمني التفاهم وحينما يبلغ التفاهم ذروته يكون الحب حقيقيًا".

وأضاف، أنه عندما قدّم أغنية "اتخنقت"، كان يمر بتجربة صعبة شعر فيها أنه عاد للصفر، وأوضح أنه شعر بالظلم تجاه نفسه كثيرًا على سبيل المثال أن يوقع مع منتج لا يعرف تاريخه أو يدخل مشروعًا لا يعرف تفاصيله.

وتابع، أن هناك محطات في حياته خسر فيها عندما قرر ألا يستكمل ما بدأه عندما يشعر أن من أمامه لا يفهمه، وأكد أنه يُجهز لألبوم غنائي جديد في الوقت الحالي، يضم مجموعة مختلفة ومتنوعة وستكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.


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