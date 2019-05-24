محلل سياسي: مصر وصلت إلى مستوى اقتصادي مستقر ذو جدوى استثمارية عالية

قال المحلل السياسي طه الخطيب، إن تقارير المؤسسات الدولية عن الأوضاع الاقتصادية تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية المصرية إيجابية.





وأوضح "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن الاقتصادية المصري يتدرج منذ عام 2014 إلى عام 2019، حتى وصلت إلى مستوى اقتصادي مستقر ذو جدوى استثمارية عالية.



