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'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:58 ص
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
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ميسون أبو الحسن - تصوير: ولاء غنيم
 
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استضافت نقابة الصحفيين، عرضًا فنيًا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية على مسرحها، وذلك في ختام العروض الفنية الشعبية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع النقابة.


وقال حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، ورئيس لجنة النشاط، إن هذه العروض جاءت بالاتفاق مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتقديمها على مسرح النقابة في شهر رمضان.


وأضاف أنه تم تنظيم ثلاثة عروض لفرق العريش وسوهاج ومطروح للفنون الشعبية، بالإضافة إلى اليوم لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.


وأكد "الزناتي" أن هذه العروض جاءت على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور عواض، الذي لا يألوا جهدًا في تقديم الفن الراقي الهادف، موضحًا أن العروض كلها بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم، وذلك بجهود الزميل الكاتب الصحفي إيهاب شام، الذي كان له دور كبير في الاتفاق الذي جرى بين الهيئة والنقابة، لتقديم هذه العروض على مسرحها.

'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
'الصحفيين' تستضيف ختام العروض الفنية الشعبية لهيئة قصور الثقافة (صور)
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المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان حسين الزناتي الفجر
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