في حفل كامل العدد.. خالد سليم يتألق على المسرح المكشوف (صور)





أحيا النجم خالد سليم، حفلًا غنائيًا كبيرًا على المسرح المكشوف داخل دار الأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان وبدأه بأغنية "حلم عمري" وسط تفاعل عدد كبير من جمهوره.





وقدم سليم عددًا من الأغاني من ضمنها أستاذ الهوي، كل نظرة، غايب عني، وعشنا قد إيه، بلاش الملامة، لكل عاشق وطن، ورفع الحفل شعار كامل العدد.





يذكر أن آخر أعمال خالد سليم أغنية "لسه كبير" الذى طرحها من فترة وحققت نجاحا كبيرا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.







