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سر قرار بتروجيت بعدم خوض مباراة المقاولون بالجولة الأخيرة

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:43 ص
سر قرار بتروجيت بعدم خوض مباراة المقاولون بالجولة الأخيرة
بتروجت
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الفجر الرياضي
 
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شدد محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت على أن فريقه لن يتواجد في ملعب مباراة المقاولون بالجولة الأخيرة للدوري.

 

وقال عودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "بتروجت لن يلعب مباراة المقاولون إلا بعد أن يلعب المقاولون مباراته أمام الأهلي بالجولة قبل الأخيرة وقبل أن يتحدد مباريات الجولة الأخيرة للدوري في توقيت واحد".

 

وأضاف: "بتروجت أنفق ملايين الجنهيات ويحافظ على حقوقه ويطالب بتكافؤ الفرص بين الجميع".

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