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محافظ القليوبية: استمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات تزامناً مع الموجة الحارة 

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:42 ص
محافظ القليوبية: استمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات تزامناً مع الموجة الحارة 
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محمد نبيل
 
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على ضرورة إستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومستشفيات الحميات بنطاق المحافظة، وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والقطاع الوقائي بالمديرية وهيئة الإسعاف، لإستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد حاليًا وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


ومن جانبه صرح الدكتور حمدي الطباخ  وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع درجه الإستعداد القصوى بجميع مستشفيات مديرية الصحة وجاهزية الفرق الطبية من الأطباء والتمريض لإستقبال أي حالات إجهاد حراري وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أنه تم تجهيز مستشفى حميات بنها لإستقبال حالات الإحتباس الحرارى الناتج عن تعرض المواطنين للشمس فى وقت الذروة من قبل وبعد وقت الظهيرة تزامنًا مع رفع درجة الإستعداد القصوى وجاهزية غرف الإحتباس الحراري بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية. 

وأضاف أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعمل حملات التوعية وتعليق البوسترات الإرشادية وتقديم النصائح العامة للمواطنين بعدم التعرض للشمس وقت الذروة وشرب سوائل بكثره وتخفيف الملابس وإستخدام غطاء الرأس والشمسيات فى حال الخروج الإضطراري والإجراءات الواجب إتخاذها في حال حدوث الإجهاد الحراري وضربات الشمس.



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المزيد عن: وكيل وزارة الصحة موجة الحارة محافـظ القليوبيــة المستشفيات والوحدات الصحية اجهاد حراري
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